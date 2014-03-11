Портнов спростовує інформацію про отримання російського громадянства

"Інформація про отримання мною російського громадянства не відповідає дійсності. Я був і є громадянином України. Також є брехнею, що я працюю проти України. Я підтримую свою країну і переймаюся за неї, виступаю за територіальну цілісність і єдність України.

Також ще раз спростовую інформацію про наявність у мене рахунків або активів за кордоном, а інформацію про включення мене в списки осіб, активи яких заморожені вважаю цілеспрямованою брехнею, спрямованою на мою дискредитацію.

Всі політично мотивовані рішення, прийняті щодо мене будуть оскаржені в компетентних органах України і Європи", - про це йдеться в заяві Портнова, яку він особисто передав УНІАН.

Нагадаємо, нардеп Микола Княжицький сьогодні написав у Facebook про те, що Портнов знаходиться у Москві і консультує Раду Федерації щодо приєднання Криму до Росії. Крім цього, Княжицький стверджував, що Портнов став громадянином РФ.