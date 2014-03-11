Портнов отримав громадянство Росії - Княжицький

"Як мені повідомили російські журналісти, Андрій Портнов у Москві. Він отримав громадянство Росії і консультує апарат Ради Федерації у питаннях організації приєднання Криму. У цей час його прямий начальник Сергій Льовочкін катався на лижах у Куршавелі, патронований ним Михайло Добкін знаходиться у СІЗО , ще один соратник Кернес - розгублений. Ірина Бережна, яка пропонувала чесним журналістам займатися дискредитацією Віталія Портникова залишається депутатом Ради. Чесні журналісти, які "чесно" мовчали про ці пропозиції залишаються чесними журналістами. Життя триває...", - написав депутат Микола Княжицький на своїй сторінці в Facebook.