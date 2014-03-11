Яценюк полетів до США на зустріч з Обамою

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, в рамках візиту в середу, 12 березня, Яценюк зустрінеться з Президентом США Бараком Обамою.

Крім того, передбачені зустрічі прем’єр-міністра України в Конгресі США, а також з керівництвом Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

У четвер, 13 березня, прем’єр-міністр України виступить на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, під час якого обговорюватиметься ситуація в Україні.

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Делегація вилетіла до Вашингтона рейсовим літаком, на посадку пройшла через загальний зал.

Загальна вартість квитків для делегації становила 149 тис. 300 грн. Квиток до Вашингтона Яценюк оплатив власним коштом.

Політ літерним рейсом (чартером) літака Державного авіаційного підприємства «Україна», призначеним для польотів офіційний делегацій, коштував би понад 1 млн 820 тис. грн. Таким чином зекономлено близько 1 млн 700 тис. грн бюджетних коштів.