Яценюк у середу зустрінеться з Обамою

Президент США Барак Обама прийматиме прем'єра України Арсенія Яценюка 12 березня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби адміністрації Президента США, пише Лівий берег.

"Президент Обама буде вітати прем'єр-міністра Арсенія Яценюка України в Білому домі 12 березня. Під час зустрічі буде висловлена тверда підтримка США народу України, який продемонстрував надихаючу мужність і стійкість під час кризи", - наголошується в повідомленні.

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Обама та Яценюк, як наголошується, обговорять, як знайти мирне рішення триваючого військового втручання Росії в Криму й зберегти український суверенітет і територіальну цілісність.

Вони також обговорять підтримку міжнародного співтовариства і можливе надання допомоги Україні для вирішення економічних проблем. Крім того, буде порушено питання травневих президентських виборів в Україні.