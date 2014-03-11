Нелегітимна влада Криму намагається "купити" українських військових у Бахчисараї

Військову частину у Бахчисараї А3835 намагались переманити на бік нелегітимної кримської влади.

Про це "Українській правді" повідомив заступник командира частини Володимир Докучаєв.

За його словами, у вівторок до частини прийшов голова союзу ветеранів-хіміків пан Папура, який приніс розпорядження від голови координаційної ради Севастопольського міськправління Чалого.

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"Розпорядження стосується конкретних виплат. Тобто він пропонував нам здатися і перейти на сторону кримського керівництва, чи керівництва Севастополя, це те ж саме", - розповів Докучаєв.

"Звичайно, він отримав відмову", - зазначив Докучаєв.