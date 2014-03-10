У Криму викрадений командир здав військову частину росіянам
У Бахчисараї раніше викрадений командир автомобільного батальйона в/ч А2904 Володимир Садовник здав військову частину російським інтервентам.
Це випливає з повідомлення глави медіа-центру Міноборони Криму Владислава Селезньова.
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"Разом з групою озброєних представників самооборони Криму, яких за інформацією джерел очолює полковник РФ Макагонов, на територію автомобільного батальйону ВМС України в Бахчисараї прибув і зниклий напередодні командир Автобата Володимир Садовник", - повідомив Селезньов, пише Українська правда.
Прибулі представники самооборони Криму виконавши кілька пострілів у повітря, увірвалися на територію Автобата.
"Вистроївши особовий склад ввіреної йому частини Садовник заявив: "Хто зі мною - крок вперед". Зі строю вийшла певна кількість військовослужбовців в/ч. У строю залишилися всі офіцери і контрактники, призвані з регіонів України. Після цього Садовников заявив, що ті, хто не з ним, ті можуть залишити територію військової частини", - йдеться у повідомленні.
Після цього на плацу частини був спущений прапор ВМС УКраїни, його місце зайняв прапор РФ.
Станом на цю годину на флагштоках частини 2 прапора: України і Росії.
Наразі Садовников і ті військовослужбовці, хто приєднався до нього, завантажують в техніку паливо, радіостанції, інше військове майно та планують залишити територію в/ч.
Як відомо, командир української військової частини, підполковник Володимир Садовник був викрадений 9 березня.