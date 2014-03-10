У Криму викрадений командир здав військову частину росіянам

Це випливає з повідомлення глави медіа-центру Міноборони Криму Владислава Селезньова.

Читайте такожВійськові РФ роззброїли українських ракетників в Чорноморському

"Разом з групою озброєних представників самооборони Криму, яких за інформацією джерел очолює полковник РФ Макагонов, на територію автомобільного батальйону ВМС України в Бахчисараї прибув і зниклий напередодні командир Автобата Володимир Садовник", - повідомив Селезньов, пише Українська правда.

Прибулі представники самооборони Криму виконавши кілька пострілів у повітря, увірвалися на територію Автобата.

"Вистроївши особовий склад ввіреної йому частини Садовник заявив: "Хто зі мною - крок вперед". Зі строю вийшла певна кількість військовослужбовців в/ч. У строю залишилися всі офіцери і контрактники, призвані з регіонів України. Після цього Садовников заявив, що ті, хто не з ним, ті можуть залишити територію військової частини", - йдеться у повідомленні.

Після цього на плацу частини був спущений прапор ВМС УКраїни, його місце зайняв прапор РФ.

Станом на цю годину на флагштоках частини 2 прапора: України і Росії.

Наразі Садовников і ті військовослужбовці, хто приєднався до нього, завантажують в техніку паливо, радіостанції, інше військове майно та планують залишити територію в/ч.

Як відомо, командир української військової частини, підполковник Володимир Садовник був викрадений 9 березня.