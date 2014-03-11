Лідер кримських татар Джемілєв вилетів на переговори до Москви
18:25, 11 березня 2014Політика
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11 березня 2014 року народний депутат України, колишній глава Меджлісу (неофіційного парламенту) кримських татар Мустафа Джемілєв вилетів з робочою поїздкою до Москви, де зустрінеться з екс-президентом Республіки Татарстан, державним радником Татарстану Мінтимером Шаймієвим.
Джемілєв летить у Москву
Ініціатором зустрічі виступив особисто Шаймієв.
Про це повідомляє прес-служба Джемілєва.
У рамках робочої поїздки заплановано обговорити ситуацію в Криму, а також взаємовідносини кримських татар і татар Поволжжя і Приуралля.
Поїздка Мустафи Джемілєва і його зустрічі в Москві узгоджені з керівництвом України.
Нагадаємо, раніше Володимир Путін запросив Джемілєва до Москви для переговорів. Сам Джемілєв припустив, що його спробують схилити на бік Росії в конфлікті в Криму.
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