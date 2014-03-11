Лідер кримських татар Джемілєв вилетів на переговори до Москви

Ініціатором зустрічі виступив особисто Шаймієв.

Про це повідомляє прес-служба Джемілєва.

У рамках робочої поїздки заплановано обговорити ситуацію в Криму, а також взаємовідносини кримських татар і татар Поволжжя і Приуралля.

Поїздка Мустафи Джемілєва і його зустрічі в Москві узгоджені з керівництвом України.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін запросив Джемілєва до Москви для переговорів. Сам Джемілєв припустив, що його спробують схилити на бік Росії в конфлікті в Криму.