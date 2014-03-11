Путін запросив Джемілєва на бесіду до Кремля

На думку Джемілєва, з ним там збираються обговорити ситуацію в Криму і спробують схилити на свій бік кримських татар. Однак поїде в Москву, він поки не знає, повідомив він у коментарі 15 хвилинам.

"Буду радитися з керівництвом. Вони ж не будуть обговорювати зі мною виведення російських військ, а щось пропонувати", - повідомив екс-глава Меджлісу.

За його словами, запрошення він отримав особисто від Володимира Путіна.