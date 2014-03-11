Путін запросив Джемілєва на бесіду до Кремля
14:36, 11 березня 2014Політика
0 0
Екс-голову Меджлісу Мустафу Джемілєва запросили у Кремль.
Президент Росії запросив Мустафу Джемілєва на бесіду
На думку Джемілєва, з ним там збираються обговорити ситуацію в Криму і спробують схилити на свій бік кримських татар. Однак поїде в Москву, він поки не знає, повідомив він у коментарі 15 хвилинам.
"Буду радитися з керівництвом. Вони ж не будуть обговорювати зі мною виведення російських військ, а щось пропонувати", - повідомив екс-глава Меджлісу.
За його словами, запрошення він отримав особисто від Володимира Путіна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter