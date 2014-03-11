Генпрокуратура оскаржила «декларацію про незалежність» Криму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

Так, згідно з повідомленням, Генпрокуратурою до Окружного адміністративного суду Києва заявлено вимоги щодо скасування прийнятих 11 березня парламентом Криму та Севастопольською міськрадою рішень про затвердження «Декларації про незалежність Автономної Республіки Крим і м. Севастополя», якою передбачено за результатами призначеного на 16 березня республіканського референдуму з питань територіальної приналежності Криму оголосити Республіку Крим незалежною і суверенною державою та звернутися до Російської Федерації з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб’єкта.

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Також оскаржено незаконні рішення Севастопольської міської ради від 7 березня «Про забезпечення проведення загальнокримського референдуму 16 березня в м. Севастополі», «Про затвердження кошторису видатків на підготовку і проведення загальнокримського референдуму 16 березня в Севастополі» та «Про затвердження Тимчасового положення про референдум в місті Севастополі».

Одночасно заявлено клопотання про забезпечення вимог прокурора шляхом зупинення дії вказаних рішень.

«Прийняті Верховною Радою АР Крим та Севастопольською міською радою рішення є очевидно протиправними та посягають на засади конституційного ладу, територіальної цілісності та устрою України, ставлять під загрозу громадський порядок і безпеку, життя і здоров’я людей, створюють небезпеку заподіяння шкоди суспільним і державним інтересам, що потребує втручання органів прокуратури», - наголосили в Генпрокуратурі.