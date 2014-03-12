В ОБСЄ бачать цензуру у відключенні російських телеканалів в Україні

«Заборона трансляції без законної підстави є однією із форм цензури», - сказано в повідомленні.

Читайте такожМенше третини кримчан дивляться політичні новини на російських телеканалах - опитування

На думку Міятович, питання національної безпеки не повинні використовуватися на шкоду свободі засобів масової інформації.

«Відключення і заборона каналів - не шлях для вирішення проблем інформаційної війни», - сказала вона.

Читайте також"Воля" припинила мовлення трьох російських телеканалів

При цьому Міятович зазначила, що кожна людина має право на отримання інформації з різних джерел, і закликала владу «не починати такі репресивні заходи».

Як повідомляв УНІАН, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вимагала від провайдерів програмної послуги до 19:00 11 березня поточного року припинити ретрансляцію в своїх мережах передач російських телеканалів «Вести», «Россия 24», ОРТ (Первый канал. Всемирная сеть), «РТР-Планета», «НТВ-Мир».

Нагадаємо, 5 березня Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації звернувся до постачальників (провайдерів) програмної послуги з рекомендацією зважено переглянути формування пакета програм універсальної програмної послуги і припинити трансляцію програм російських телеканалів, які грубо порушують законодавство України.

Як наголошується, це звернення є результатом моніторингу програм російських телеканалів, які здійснюють ретрансляцію своїх програм на територію України.

Зокрема, результати моніторингу показали, що в діяльності російських телеканалів «НТВ-Мир», «РТР-Планета», «Первый канал. Всемирная сеть» і «Россия 24» зафіксовані ознаки порушення статей 6 і 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки в їх програмах містилася інформація із закликами до насильницької зміни конституційного ладу України, агресивних дій проти України, розповсюдження інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність людини.