Частина журналістів ДТРК "Крим" оголосили бойкот політиці компанії
15:02, 12 березня 2014Політика
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Журналісти інформаційного відділу кримськотатарських програм держтелерадіокомпанії "Крим" на період до референдуму не буде виходити в ефір.
ДТРК "Крим" бойкотує референдум / investigator.org.ua
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив редактор відділу і ведучий Шевкет Ганієв. Його слова цитує 15 хвилин.
"Ми не поділяємо інформаційну політику телеканалу на даний момент і в зв'язку з цим беремо тайм-аут до завершення референдуму!" - заявив він.
Як повідомлялося раніше, на минулому тижні будівлю державної телерадіокомпанії "Крим" у Сімферополі оточили кілька десятків людей у камуфляжній формі. Вони перегородили в'їзд автобусом і впускають на територію тільки працівників компанії. У будівлі телеканалу незаконні кримські власті влаштували прес-центр.
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