Частина журналістів ДТРК "Крим" оголосили бойкот політиці компанії

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив редактор відділу і ведучий Шевкет Ганієв. Його слова цитує 15 хвилин.

"Ми не поділяємо інформаційну політику телеканалу на даний момент і в зв'язку з цим беремо тайм-аут до завершення референдуму!" - заявив він.

Як повідомлялося раніше, на минулому тижні будівлю державної телерадіокомпанії "Крим" у Сімферополі оточили кілька десятків людей у камуфляжній формі. Вони перегородили в'їзд автобусом і впускають на територію тільки працівників компанії. У будівлі телеканалу незаконні кримські власті влаштували прес-центр.