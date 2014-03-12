Росія відкрито стягує військову техніку до північного кордону України

Кадри з транспортуванням БМП залізницею свідки зняли біля російського селища Велика Лопань, у Бєлгородській області, йдеться в сюжеті "Новин 2+2".

Так само, самохідні артилерійські установки возять вулицями Ростова, навіть без маскування - просто посеред білого дня.

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Виконувач обов'язків міністра оборони України Ігор Тенюх раніше повідомляв, що біля північно-східного кордону України уже зосереджено 220 тис. військовиків РФ, 1800 російських танків та 400 гелікоптерів.

Нагадаємо, Росія дозволила українській стороні провести спостережний політ над своєю територією відповідно з Договором про Відкрите небо.