Росія відкрито стягує військову техніку до північного кордону України
19:25, 12 березня 2014Політика
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Сьогодні з різних джерел отримані відео- та фотопідтвердження маневрів російських військових. Спрямування важкої армійської техніки в український бік "сусіди" навіть не приховують.
РФ перевозить танки потягом / REUTERS
Кадри з транспортуванням БМП залізницею свідки зняли біля російського селища Велика Лопань, у Бєлгородській області, йдеться в сюжеті "Новин 2+2".
Так само, самохідні артилерійські установки возять вулицями Ростова, навіть без маскування - просто посеред білого дня.
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Виконувач обов'язків міністра оборони України Ігор Тенюх раніше повідомляв, що біля північно-східного кордону України уже зосереджено 220 тис. військовиків РФ, 1800 російських танків та 400 гелікоптерів.
Нагадаємо, Росія дозволила українській стороні провести спостережний політ над своєю територією відповідно з Договором про Відкрите небо.
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