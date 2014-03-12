Україні дозволили провести спостережний політ над територією РФ

Росія дозволила українській стороні провести спостережний політ над територією відповідно з Договором про Відкрите небо.

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова.

За його словами, 11 березня українська сторона звернулася до Міноборони РФ із запитом про проведення "надзвичайного спостережного польоту над територією РФ".

Читайте такожУ Міноборони РФ вважають Крим "найспокійнішим і найстабільнішим" регіоном України

"Така місія запитується вперше в рамках Договору про Відкрите небо з моменту його підписання у 1992 році", - зазначив Антонов".

"Розраховуємо, що наші сусіди переконаються в тому, що ніякої військової діяльності, яка загрожує безпеці України, російські Збройні сили на її кордоні не ведуть", - додав він.

Читайте такожМЗС повідомляє про пересування груп росіян на материкову частину України

Як раніше повідомляв УНІАН, директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс заявив, що Україна має намір провести спостережний політ над територією Росії відповідно до Договору про відкрите небо.

“Україна 11 березня направила Російській Федерації по каналах зв'язку ОБСЄ запит на проведення надзвичайного спостережного польоту над територією Росії відповідно до Договору про відкрите небо”, - сказав Перебийніс.

Читайте такожНа Херсонщині співробітники СБУ затримали російську розвідувальну групу

Згідно з умовами Договору, російська сторона повинна була надати відповідь протягом 24 годин.

“Сподіваємося на згоду Російської Федерації на проведення такого польоту, який дозволив би усунути існуючу в Україні стурбованість щодо здійснюваної Російською Федерацією військової діяльності”, - сказав Перебийніс.