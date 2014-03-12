В Бахчисараї російські війська грабують українську військову частину

Сьогодні до військової частини під'їхало три вантажівки без номерів. З них вийшли люди в зеленому і почали виносити зброю. В цей час голова Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці в Facebook про те, що на російські військові захопили частину в Бахчисараї і "організували прийняття присяги українськими військовими на вірність Криму і Аксьонову".

Про це стало відомо ТСН з власних джерел.

Раніше глава медіа-центру Міноборони Криму Владислав Селезньов у соцмережах написав, що всі офіцери автомобільного батальйону ВМС України на чолі з підполковником Владиславом Садовником, які дислоковані в Бахчисараї, відмовилися зраджувати військовій присязі на вірність народу України.