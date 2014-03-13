Командир заблокованої в Криму бригади висунув ультиматум владі України
Командир 204 бригади тактичної авіації, що дислокується на аеродромі "Бельбек", полковник Юлій Мамчур виступив із зверненням до керівництва країни, Міністерству оборони України, Генерального Штабу Збройних Сил України.
Комбриг Мамчур вимагає від керівництва чітких офіційних директив з подальшим действяим, оскільки на даний момент у нього є лише «усна вказівка триматися і не застосовувати зброю». Він зазначив, що якщо найближчим часом у військові частини в Криму не надійдуть розпорядження в «директивній формі», вони вимушені будуть діяти у відповідності з Статутом Збройних сил України аж до відкриття вогню.
«Ні для кого не секрет, яка ситуація склалася навколо військових частин, які дислокуються в АР Крим. Перебуваючи під постійним тиском з боку військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, місцевого населення та органів місцевого самоврядування, маємо усну вказівку триматися, не піддаватися на провокації і не застосовувати зброю», - заявив комбриг.
Він зазначив, що «з кожним днем ультиматуми з боку представників збройних сил Російської Федерації набувають все більш жорсткий характер».
«Щоб уникнути можливих зіткнень із застосуванням зброї прошу вас в найкоротші терміни прийняти виважене рішення щодо подальших дій командирів військових частин у разі загрози життю особового складу членам сімей військовослужбовців цивільного населення», - заявив полковник Мамчур.
«Ваше рішення прошу довести в директивній формі до всіх частин, які дислокуються в АР Крим», - заявив він.
«У разі неприйняття вами відповідних рішень ми будемо змушені діяти згідно Статуту ВС України аж до відкриття вогню», - додав Мамчур.
«При цьому ми чітко усвідомлюємо, що не зможемо довго протистояти переважаючим за кількістю, озброєністю та підготовці підрозділам російських військ. Але при цьому готові виконати свій обов'язок до кінця», - йдеться в заявленнии.