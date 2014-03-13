Командир заблокованої в Криму бригади висунув ультиматум владі України

Комбриг Мамчур вимагає від керівництва чітких офіційних директив з подальшим действяим, оскільки на даний момент у нього є лише «усна вказівка триматися і не застосовувати зброю». Він зазначив, що якщо найближчим часом у військові частини в Криму не надійдуть розпорядження в «директивній формі», вони вимушені будуть діяти у відповідності з Статутом Збройних сил України аж до відкриття вогню.

«Ні для кого не секрет, яка ситуація склалася навколо військових частин, які дислокуються в АР Крим. Перебуваючи під постійним тиском з боку військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, місцевого населення та органів місцевого самоврядування, маємо усну вказівку триматися, не піддаватися на провокації і не застосовувати зброю», - заявив комбриг.

Він зазначив, що «з кожним днем ультиматуми з боку представників збройних сил Російської Федерації набувають все більш жорсткий характер».

«Щоб уникнути можливих зіткнень із застосуванням зброї прошу вас в найкоротші терміни прийняти виважене рішення щодо подальших дій командирів військових частин у разі загрози життю особового складу членам сімей військовослужбовців цивільного населення», - заявив полковник Мамчур.

«Ваше рішення прошу довести в директивній формі до всіх частин, які дислокуються в АР Крим», - заявив він.

«У разі неприйняття вами відповідних рішень ми будемо змушені діяти згідно Статуту ВС України аж до відкриття вогню», - додав Мамчур.

«При цьому ми чітко усвідомлюємо, що не зможемо довго протистояти переважаючим за кількістю, озброєністю та підготовці підрозділам російських військ. Але при цьому готові виконати свій обов'язок до кінця», - йдеться в заявленнии.

Як повідомляв УНІАН, раніше 50 українських військових у Криму під командуванням Мамчура відбили свою частину, коли прийшли без зброї на аеродром з вимогою пустити їх на позиції, росіяни зустріли їх пострілами в повітря, але потім почалися переговори.

Мамчур вимагав, щоб українським військовим дозволили зайняти свої робочі позиції, і запропонував спільно нести охорону військових складів на території аеродрому.