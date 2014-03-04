Українські військові у Бельбеку повернули частину злітних смуг (фото, опубліковане відео)

Про це повідомив журналіст Польського радіо Тарас Шумейко телефоном.

За його словами, командир відмовився здати частину військової технічної авіації у Бельбеку військовим без опізнавальних знаків, а полковник Юрій Мамчур вирішив, що частина українців зі зброєю залишається чатувати в гарнізоні, а частина – йде на аеродром.

Близько 50 вояків без озброєння близько 8:40 рушила колоною на аеродром, який займають військові без опізнавальних знаків, повідомляє УП.

"Коли колона підійшла до входу на аеродром разом із пресою, тут багато преси з усього світу, - російські солдати почали стріляти в повітря. А журналістам погрожували стріляти по ногах. Потім вийшов їхній командир і провів переговори з Юрієм Мамчуром. Причому вони не представляються, навіть званням, єдине зо відомо, що командира росіянин звуть Роман", - розповів журналіст.

Він зазначив, що Мамчур вимагав, щоб українським військовим дозволили зайняти свої робочі позиції, і запропонував спільно нести охорону військових складів на території аеродрому.

"Росіяни погодилися частково – дозволи вивести на позиції технічний наряд, близько 10 осіб. Мамучр зідзвонюється з командиром російського загону і вимагає виконання решти вимог. "Програма максимум" - вимагають від росіян залишити територію частини",

Росіяни кажуть, що командування не дає наказу про відступ.