Фірташ заарештований у Відні на прохання ФБР

Продовження: У компанії Фірташа пояснили, за що бізнесмена затримали у Відні.

Австрійська поліція заарештувала у Відні 48-річного українського підприємця Дмитра Фірташа, повідомляє Газета.ru з посиланням на Reuters.

Бізнесмен заарештований за запитом ФБР за підозрою в причетності до створення організованої злочинної групи, Фірташ, як і брати Клюєви, веде свій бізнес і в Австрії, де зосереджені штаб-квартири їх компаній.

Він знаходиться під слідством ФБР з 2006 року.

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Як повідомляє австрійська газета Die Presse, глава федеральної кримінальної поліції Австрії уточнив, що його арешт не має нічого спільного з подіями що відбуваються в Україні.

У свою чергу, МЗС України підтверджує затримання в Австрії бізнесмена Дмитра Фірташа.