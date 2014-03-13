Фірташ заарештований у Відні на прохання ФБР

16:45, 13 березня 2014
Політика
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За підозрою в причетності до створення організованої злочинної групи.

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Продовження: У компанії Фірташа пояснили, за що бізнесмена затримали у Відні.

Австрійська поліція заарештувала у Відні 48-річного українського підприємця Дмитра Фірташа, повідомляє Газета.ru з посиланням на Reuters.

Бізнесмен заарештований за запитом ФБР за підозрою в причетності до створення організованої злочинної групи, Фірташ, як і брати Клюєви, веде свій бізнес і в Австрії, де зосереджені штаб-квартири їх компаній. 

Він знаходиться під слідством ФБР з 2006 року. 

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Як повідомляє австрійська газета Die Presse, глава федеральної кримінальної поліції Австрії уточнив, що його арешт не має нічого спільного з подіями що відбуваються в Україні.

У свою чергу, МЗС України підтверджує затримання в Австрії бізнесмена Дмитра Фірташа. 

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