Фірташ заарештований у Відні на прохання ФБР
За підозрою в причетності до створення організованої злочинної групи.
Продовження: У компанії Фірташа пояснили, за що бізнесмена затримали у Відні.
Австрійська поліція заарештувала у Відні 48-річного українського підприємця Дмитра Фірташа, повідомляє Газета.ru з посиланням на Reuters.
Бізнесмен заарештований за запитом ФБР за підозрою в причетності до створення організованої злочинної групи, Фірташ, як і брати Клюєви, веде свій бізнес і в Австрії, де зосереджені штаб-квартири їх компаній.
Він знаходиться під слідством ФБР з 2006 року.
Читайте такожСША вимагають екстрадувати Фірташа
Як повідомляє австрійська газета Die Presse, глава федеральної кримінальної поліції Австрії уточнив, що його арешт не має нічого спільного з подіями що відбуваються в Україні.
У свою чергу, МЗС України підтверджує затримання в Австрії бізнесмена Дмитра Фірташа.