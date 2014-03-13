У компанії Фірташа пояснили, за що бізнесмена затримали у Відні
17:59, 13 березня 2014Політика
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У Group DF вважають, що затримання Дмитра Фірташа не пов'язано ні з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі та Америці.
У Group DF пояснили, за що Фірташа затримали в Австрії
У групі компаній Group DF, що об'єднує активи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, підтвердили поширену в ЗМІ інформацію про затримання Фірташа у Відні.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі групи.
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"Нам відомо, що дії правоохоронних органів Австрії щодо Дмитра Фірташа не пов'язані ні з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі та Америці, а стосуються інвестиційного проекту 2006 року", - підкреслюється в повідомленні.
Також в компанії відзначили, що впевнені: даний інцидент є непорозумінням і буде вирішений найближчим часом.
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