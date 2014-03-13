У ЄС заявили, що ще не визначилися з датою підписання асоціації з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила речниця Єврокомісії Піа Андеркілде-Хансен на брифінгу.

"Ми дуже активно працюємо над підписанням політичної частини Угоди про асоціацію. Це питання пріоритетне. Як у нас буде більш детальна інформація, ми її подамо. Але це все, що я можу сказати на цю тему на нинішньому етапі. Ми працюємо на повну силу, аби підписати політичну частину угоди якнайшвидше. Нині триває технічна та юридична робота для того, аби підписання відбулося", - сказала Андеркілде-Хансен.

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Минулих вихідних в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця назвав дати 17 і 21 березня як можливі для підписання політичної частини угоди.

12 березня канцлер Німеччини Ангела Меркель та польський прем'єр Дональд Туск заявили, що датою підписання може бути 21 березня, коли у Брюсселі триватиме другий день саміту ЄС за участі лідерів 28 країн-членів.