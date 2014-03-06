ЄС готовий підписати політичну частину Угоди про асоціацію з Україною до 25 травня – Баррозу
Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу заявив про готовність ЄС підписати політичну частину Угоди про асоціацію з Україною до президентських виборів, призначених на 25 травня цього року.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Баррозу заявив на прес-конференції після екстреного саміту ЄС, який обговорював ситуацію в Криму.
“Ми не лише ще раз наголосили на нашій готовності підписати Угоду про асоціацію з Україною, але як пріоритетним завданням вирішили у терміновому порядку дуже швидко підписати загальні принципи і політичну частину Угоди про асоціацію, включно з положенням про спільну зовнішню та безпекову політику”, - сказав він.
Баррозу зауважив, що це пов'язано з кризою в Криму, яка становить “найсерйознішу ситуацію на європейському континенті у питанні миру та стабільності за багато років”.
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Як повідомляв УНІАН, Угода про асоціацію ЄС та України була парафована у березні 2012 року.
21 листопада 2013 р. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням ухвалив рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Після цього в Україні розпочалися масові акції протесту.
28 лютого Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним розпорядження Кабінету міністрів Миколи Азарова щодо припинення роботи над Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.
2 березня міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета на своїй сторінці у Facebook повідомив, що український уряд поновив роботу над підготовкою Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Сьогодні після саміту ЄС прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна готова якнайшвидше підписати Угоду про асоціацію з ЄС.