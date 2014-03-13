У Криму іноземні спецслужби здійснюють провокації під виглядом Внутрішніх військ

У Криму під виглядом військовослужбовців територіального командування Внутрішніх військ МВС України невідомі особи в чорній формі здійснюють у громадських місцях провокуючі дії проти населення півострова.

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Як повідомили УНІАН у Командуванні Внутрішніх військ МВС України, усі військовослужбовці Кримського територіального командування Внутрішніх військ перебувають на території військових містечок своїх частин або здійснюють виконання завдання служби з конвоювання засуджених та охорони дипломатичних представництв та консульських установ на території автономії.

Інших завдань, пов’язаних з перебуванням за межами військових частин, військовослужбовці не виконують.

Особовий склад продовжує здійснювати охорону військових містечок та місць зберігання зброї у посиленому режимі.

Дані дії Командування ВВ розцінює як провокації іноземних спецслужб з метою дестабілізації обстановки у Криму.