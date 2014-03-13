МЗС перевіряє інформацію про арешт Фірташа в Австрії

МЗС України перевіряє інформацію ЗМІ про арешт бізнесмена Дмитра Фірташа в Австрії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський.

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«Я утримаюся від коментарів. МЗС перевіряє будь-яку інформацію, яка стосується українських громадян», - сказав він.

*** Ряд ЗМІ повідомили, що у Відні за запитом ФБР австрійська поліція затримала Фірташа за підозрою у причетності до створення організованої злочинної групи.