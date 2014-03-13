Політичні сили Донбасу просять Путіна зупинитися і не втручатися у справи України

Як передає кореспондент УНІАН, це звернення було прийняте на спільній нараді керівників усіх обласних організацій політичних партій регіону у присутності голови Донецької обласної державної адміністрації Сергія Тарути.

«Ми, представники регіональних організацій політичних партій України в Донецькій області, звертаємося до вас із закликом не допустити фатальної помилки, сприяючи подальшій ескалації конфлікту, який може остаточно зруйнувати історичні зв'язки і добросусідські відносини між Україною і Російською Федерацією», - йдеться у зверненні.

Автори звернення підкреслили: «Усвідомлюючи, що наша країна перебуває перед загрозою масштабного вторгнення російських військ, ми закликаємо вас: «Зупиніться!» Кожний ваш подальший крок наближає не тільки Україну, а й Велику Росію до тієї точки неповернення, за якою наші народи вже ніколи не зможуть бути воістину братерськими».

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Представники партій заявили, що, «будучи патріотами України і виступаючи за цілісність і неподільність своєї країни, ми, як і мільйони українських громадян, просимо вас не втручатися у внутрішню політику суверенної держави, залишивши право за нами будувати інститути громадянського суспільства у вільній і незалежній демократичній країні».

Автори звернення заявляють, що «російськомовний Донбас, як і весь Схід України, а також Український Крим не потребують військового захисту з боку Російської Федерації, і тема дискримінації національних меншин, про яку продовжують говорити російські ЗМІ, є цинічною дезинформацією, на якій не може бути побудовано сценарій військової анексії мирної і демократичної держави!».

«Поважаючи вас як безумовного лідера братерського нам, російського народу, віддаючи належне за той внесок, який ви зробили, зміцнюючи відносини між нашими країнами, ми наполегливо просимо вас не переписувати одноосібно Історію не тільки наших сусідніх держав, а й свою особисту: залиштесь у ній політиком, ім'я якого буде не заплямовано!», - наголошується у зверненні.

Дане послання Президенту Російської Федерації було підтримане одностайно і підписано керівниками близько 30 регіональних політичних партій, зокрема це - Народний Рух України; Ліберальна партія України; «Батьківщина», «Свобода», «Партія захисників Вітчизни»; Конгрес українських націоналістів; «УДАР» та ін.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ до України.

При цьому у Криму з 27 лютого російські військовослужбовці блокують роботу військових частин, прикордонних постів, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.

За даними МЗС України, станом на 10 березня у Криму перебувають 18 тис. 780 російських військовослужбовців. Російськими військовослужбовцями заблоковано і виведено з ладу 40 з 56 об'єктів Державної прикордонної служби, захоплено 20 об'єктів і заблоковано 46 об'єктів державної інфраструктури. Зокрема, захоплено 4 військові частини і заблоковано 37.