Губернатор має намір провести соцопитування щодо статусу Донеччини

Влада Донеччини поцікавиться у жителів регіону їх думкою щодо питання статусу Донбасу.

Про це сьогодні на прес-конференції заявив голова Донецької ОДА Сергій Тарута, повідомляє «Донецьк. Коментарі».

За його словами, в регіоні доцільно провести соцопитування на цю тему.

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«Ми повинні працювати в законодавчому полі. Це означає, що потрібно проводити референдум в рамках всієї України... Тому тут ми можемо зробити референдум, а-ля соціологічне питання. Можливо розробимо форму, щоб люди висловили свою думку. Я вважаю, що це дуже корисно», - зазначив Тарута.

Він підкреслив, що в Україні на законодавчому рівні неможливо ініціювати та провести місцевий референдум.