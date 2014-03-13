Україна не має відношення до затримання Фірташа - МВС

Україна не має відношення до затримання у Відні бізнесмена Дмитра Фірташа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав у коментарі журналістам.

“Ми маємо матеріали щодо діяльності групи Фірташа, різноманітні матеріали. Але ми не маємо зараз відношення до цього затримання. Це затримання - це ініціатива іноземних служб”, - сказав він.

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На запитання, чи Україна проситиме видати Фірташа, Аваков відповів, що спочатку необхідно ознайомитися з наявними матеріалами, “ми подивимося все, що є в нас, і будемо приймати рішення”.

Також Аваков наголосив, що робити якісь заяви передчасно.

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Як повідомляв УНІАН, за словами директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євгена Перебийноса, «ми підтверджуємо, що 12 березня у Відні було затримано Дмитра Фірташа. Арешт було здійснено на підставі звернення ФБР США». Посольство України в Австрії з'ясовує всі деталі і буде намагатися зустрітися з Фірташем. Зараз Фірташ перебуває у пенітенціарному закладі у Відні.

За даними ЗМІ, Фірташ був затриманий за висунутою органами США підозрою "в хабарництві та злочинних намірах".