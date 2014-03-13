Вибори Президента відбудуться 25 травня - Турчинов

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, за його словами, Україні потрібен Президент, який має всю повноту повноважень. «І чим швидше це відбудеться, тим краще», - додав Турчинов, наголосивши, що кожен громадянин України, незалежно від того, де він мешкає чи якою мовою розмовляє, матиме змогу підтримати того кандидата, який йому подобається, та який, на його думку, буде гідно виконувати обов'язки глави держави.

«Переконаний, що у нас вибори Президента відбудуться зразково і ми покажемо всьому світу, що можна без будь-яких обмежень, без будь-якого політичного тиску і фальсифікацій провести вибори в Україні», - наголосив Турчинов.

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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень". Даною постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня.

Водночас у парламенті зареєстровано проект постанови про перенесення президентських виборів на 7 грудня. Проект вніс народний депутат від Партії регіонів Євген Мураєв, який вважається вихованцем екс-голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна.

Внесення цього проекту ЗМІ назвали одним з елементів плану Віктора Медведчука щодо повернення Януковича на пост Президента.