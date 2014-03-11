Регіонали у ВР пропонують перенести президентські вибори на 7 грудня

Верховній Раді пропонують перенести дату позачергових виборів президента з 25 травня на 7 грудня 2014 року. Інформацію про реєстрацію відповідного проекта постанови розміщено на сайті Верховної Ради України.

Проект Постанови №4399 про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України" щодо перенесення дати позачергових виборів Президента України (на 7 грудня 2014 року) зареєстровано в парламенті сьогодні, 11 березня.

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Ініціює перенесення президентських виборів на початок грудня народний депутат від Партії регіонів Євген Мураєв.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада призначила позачергові президентські вибори на 25 травня.