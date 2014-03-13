Журналісти опублікували карту окупованого Росією Криму

Оновлену версію карти захопленого російськими військами Криму створили журналісти ТСН.

В Інкермані російські військові та місцева "самооборона" заблокували всі в'їзди на територію бази зберігання озброєнь. Через перекриті дороги на територію об'єкта не можуть доставити їжу для солдатів.

У Бахчисараї на територію автобатальйону вторглися два десятки російських військових і вимагають від українських військовослужбовців перейти на їхній бік або залишити частину.

У Джанкої на території аеродрому російські війська розгорнули медичний пункт.

На виході з бухти Донузлав у Криму росіяни затопили ще один, уже четвертий за рахунком, корабель.

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Із порушенням державного кордону до Севастополя зайшли великі десантні кораблі балтійського флоту "Калінінград" та "Мінськ", а також великий десантний корабель північного флоту "Оленегорський гірник".

Російські військові облаштовують укріплення вздовж усього північного узбережжя Криму, і деінде вже діють на материковій частині України, зокрема, поблизу селища Чонгар мінують поля.

На півострові заблоковані та виведені з ладу 40 прикордонних українських об'єктів, захоплені 20 споруд державної інфраструктури. В облозі перебувають 37 військових частин, 4 - захоплені окупантами.

Загалом, за даними вітчизняного МЗС, в Україні зараз перебуває майже 19 тисяч російських військових. На Кримський півострів підтягують і важку артилерію. Поміж іншого, із Чечні перекидають системи залпового вогню "Град".