НАТО: У Криму діють російські війська

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Брідлав написав у своєму інтернет-блозі на веб-сторінці НАТО.

"Якщо ви стежите за подіями, що розгортаються в Україні, то можете відзначити різні звинувачення з приводу ідентичності та походження озброєних угруповань, які сьогодні залучаються до заворушень у Криму. В новинах повідомляється, що озброєні солдати оточили військові бази України у Криму і взяли під свій контроль 11 прикордонних постів у регіоні. Очевидно, що ситуація серйозна. Але хто ці озброєні солдати і хто дав їм наказ?", - написав Брідлав.

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«Багато ЗМІ повідомляли, що ці військові підрозділи є «місцевою міліцією», яка носить військовий одяг російського стилю, оскільки такий одяг можна придбати у багатьох магазинах з військовим спорядженням по всій території колишнього Радянського Союзу. Інші ЗМІ повторюють твердження, що озброєні люди у Криму є «силами місцевої самооборони», - зауважив американський генерал.

"Тут, у військових структурах НАТО, ми уважно відстежуємо й аналізуємо ситуацію в Україні. Нашу особливу увагу було приділено воєнним групам, що там знаходяться. Після детального вивчення інформації з низки джерел ми вважаємо, що це російські військові сили, які діють на підставі чітких наказів вивести з ладу українські сили в Криму", - додав командувач військ Альянсу у Європі.