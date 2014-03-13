У Сімферополі відмовляються відпускати французького журналіста

У Сімферополі озброєні люди, які штурмували базу зберігання паливно-мастильних матеріалів, вимагають флешку з відзнятим матеріалом в обмін на французького журналіста

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR з інформаційної політики Лілія Буджурова.

Читайте такожВ ОБСЄ засудили цензуру і побиття журналістів у Криму

«У руках невідомих озброєних осіб опинився французький журналіст з каналу Плюс. Француза звуть David Geoffrion. Озброєні люди, які взяли його у заручники, обіцяють відпустити журналіста в обмін на відзнятий ним матеріал, який він встиг передати колегам. Ми відвезли флешку з відзнятим Девідом матеріалом, виконуючи вимогу людей, які затримали його, тільки в цьому випадку його відпустити. Але, як повідомляють наші колеги, французького журналіста видати відмовилися і зараз везуть на територію військкомату у Сімферополі, де знаходиться якийсь штаб», - написала Буджурова на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук».

Як повідомляв УНІАН, загони так званої «самооборони Криму» у четвер штурмували базу зберігання ПММ у Сімферополі. Представники самооборони висунули ультиматум: перейти на бік кримського уряду або залишити територію центру ПММ.