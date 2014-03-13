У штурмі бази в Сімферополі постраждав іноземний журналіст

Загони так званої «Самооборони Криму» у четвер штурмували базу зберігання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) у Сімферополі, травмовано журналіста.

Про це повідомив голова прес-служби Міноборони Криму Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook.

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«На території бази зберігання ПММ перебувають представники самооборони. У результаті штурму через два входи на територію військової частини частково пошкоджено огорожу. На даний час тривають переговори з командуванням частини, представники самооборони висунули ультиматум: перейти на бік кримського уряду або залишити територію центру ПММ", - написав він.

Також Селезньов зазначив, що згідно з його джерелами під час штурму травмовано одного з іноземних журналістів.