У штурмі бази в Сімферополі постраждав іноземний журналіст

17:27, 13 березня 2014
Політика
0 0

Загони так званої «Самооборони Криму» штурмували базу зберігання паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі.

Кримська самооборона штурмувала базу в Сімферополі / REUTERS

Загони так званої «Самооборони Криму» у четвер штурмували базу зберігання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) у Сімферополі, травмовано журналіста.

Про це повідомив голова прес-служби Міноборони Криму Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також Росіяни затопили четвертий корабель у Криму - Міноборони

«На території бази зберігання ПММ перебувають представники самооборони. У результаті штурму через два входи на територію військової частини частково пошкоджено огорожу. На даний час тривають переговори з командуванням частини, представники самооборони висунули ультиматум: перейти на бік кримського уряду або залишити територію центру ПММ", - написав він.

Також Селезньов зазначив, що згідно з його джерелами під час штурму травмовано одного з іноземних журналістів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter