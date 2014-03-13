Кернесу можуть присудити домашній арешт - ГПУ

Слідчий прокуратури проситиме суд обрати для мера Харкова Геннадія Кернеса запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив заступник генерального прокурора України Олексій Баганець.

За його словами, перші слідчі дії з Кернесом проведені, і слідчий прийняв рішення просити суд обрати для нього такий запобіжний захід.

Читайте такожКернеса відпустили з Генпрокуратури через 3,5 години

“Але на сьогоднішній час рішення суду ще не відоме”, - сказав Баганець.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Кернеса у статусі підозрюваного викликали до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури. Кернес був зобов’язаний з’явитися о 10.00 13 березня до слідчого управління за адресою: Київ, вулиця Борисоглібська, 18, для участі у допиті. Стаття, за якою відкрито кримінальне провадження, не зазначається.

Читайте такожКернес каже, що помститися йому намагається особисто Аваков

Сам Кернес заявив журналістам, що його звинувачують у викраденні людини, тортурах та погрозах вбивством.