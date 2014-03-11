Кернеса звинувачують у викраденні людини, тортурах і погрозах вбивства

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кернес сказав журналістам під час прес-конференції.

За його словами, повістка та роз’яснення, в чому його звинувачують, надійшла до нього факсом.

Кернес зазначив, що кримінальне провадження щодо нього порушене 25 лютого.

Мер додав, що провадження відкрите за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (тортури), ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Читайте такожКернеса викликали на допит до Генпрокуратури

Кернес висловив переконання, що відкрите проти нього кримінальне провадження сфабриковане та свідчить про те, що в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Авакова намагається «звести рахунки».

«Ця справа сфабрикована міліцією на чолі з Арсеном Аваковим», - сказав Кернес. «Те, що відбувається, називається зведенням рахунків», - додав він.

Мер висловив припущення, що таким чином його намагаються змістити з посади Харківського міського голови.

Кернес наголосив, що не приховувався та не збирається приховуватися від слідчих дій. «Я буду брати участь в усіх слідчих діях, направлених на встановлення істини», - наголосив він.

Мер також зазначив, що 13 березня у супроводі співробітників Служби безпеки України прибуде на допит до Генпрокуратури. Він також зазначив, що не знає, у яких конкретно епізодах його обвинувачують.

Кернес підкреслив, що нещодавно інформаційний департамент Харківської міськради звертався до прокуратури з проханням надати інформацію про те, чи є відкриті проти нього провадження. За його совами, правоохоронці офіційно відповіли: «нічого немає щодо Кернеса».

Мер додав, що зараз не володіє інформацією, які дії щодо нього планують слідчі прокуратури. «Що прийде в голову витонченому хижаку, я не знаю. Поки що ми живемо в лісі», - сказав Кернес.

Читайте такожЗатримання Добкіна виглядає, як політична помста правоохоронців – Кернес

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, Кернес отримав повістку Генпрокуратури. Він зобов’язаний з’явитися о 10.00 в четвер, 13 березня, до слідуправління за адресою: Київ, вулиця Борисоглібська, 18 для участі в допиті. Кернес у кримінальному провадженні проходить у статусі підозрюваного.

Вчора, 10 березня, після допиту в Генпрокуратурі екс-главу Харківської ОДА Михайла Добкіна було заарештовано і направлено до СІЗО згідно з постановою Шевченківського райсуду від 1 березня.

За відомостями прес-служби Генпрокуратури України, Добкіну було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) Кримінального кодексу України.