ГПУ: Встановлено особи "тітушок", які нападали на активістів Майдану

Генеральна прокуратура встановила осіб, які нападали на людей на Майдані Незалежності у Києві під час акцій протесту, та осіб, які їх наймали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив, відповідаючи на запитання журналістів, в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.

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За його словами, дії так званих “тітушок” підпадають під статтю Кримінального кодексу про бандформування, і досудовим слідством вже встановлена схема застосування цих людей, те, хто їх наймав і хто безпосередньо брав участь у нападах.