ГПУ: Встановлено особи "тітушок", які нападали на активістів Майдану
20:19, 13 березня 2014Політика
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Генпрокуратура встановила особи нападають на людей на Майдані
У ГПУ кажуть, що встановили особи "титушек"
Генеральна прокуратура встановила осіб, які нападали на людей на Майдані Незалежності у Києві під час акцій протесту, та осіб, які їх наймали.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив, відповідаючи на запитання журналістів, в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.
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За його словами, дії так званих “тітушок” підпадають під статтю Кримінального кодексу про бандформування, і досудовим слідством вже встановлена схема застосування цих людей, те, хто їх наймав і хто безпосередньо брав участь у нападах.
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