У ГПУ заявляють, що встановили особи підозрюваних в організації втечі Януковича

Генеральна прокуратура України розслідує 4 кримінальних провадження проти екс-президента Віктора Януковича та очікує відповіді Інтерполу для оголошення його в міжнародний розшук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.

“4 березня слідчим дано доручення про оголошення його (Януковича - УНІАН) у міжнародний розшук. На даний час ми підготували всі доручення, надіслали запит до Інтерполу й очікуємо відповіді “, - сказав Махніцький.

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Він повідомив, що кримінальні провадження відкриті за перевищення влади та службових повноважень, що спричинило масові вбивства на Майдані Незалежності у Києві під час акцій протесту, за заволодіння спільно з іншими особами державним майном, легалізацію коштів, захоплення державної влади шляхом внесення змін до Конституції через Конституційний Суд та заклики до захоплення державної влади, оголошені Януковичем на прес-конференції у Ростові-на-Дону 27 лютого.

На запитання, чи встановлюються особи, які допомогли Януковичу втекти з України, Махніцький відповів: “Ці обставини є предметом кримінального провадження. Досліджується і коло осіб, які сприяли йому це зробити. Можу повідомити, що встановлено це коло осіб, але не допитано”.