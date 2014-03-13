ЦВК зареєструвала перших спостерігачів на президентських виборах

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

“Розглянувши відповідне звернення, Комісія зареєструвала двох офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року”, - йдеться у повідомленні.

Читайте такожРада ухвалила зміни до закону про вибори Президента

Крім того, ЦВК внесла деякі зміни до складу територіальних виборчих комісій у п’яти регіонах України, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого відповідно до постанови ЦВК від 15 вересня 2010 року № 355 "Про формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя), районних у місті Севастополі виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів".