Заступник генсека НАТО зустрінеться з лідером кримських татар Джемільовим

20:40, 13 березня 2014
Політика
0 0

Заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу прийме в п'ятницю в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі екс-главу кримськотатарського Меджлісу Мустафу Джемілєва, вказується в прес-релізі НАТО. 

Джемилев встретится с замглавы НАТО / Reuters

Про це повідомляє РІА «Новости».

"Заступник генсека НАТО Олександр Вершбоу зустрінеться з лідером кримських татар, депутат парламенту (України) Мустафою Джемільовим в п'ятницю, 14 березня", - йдеться в комюніке.

Нагадаємо, 12 березня Джемілєв провів півгодинну телефонну розмову з Путіним у Москві. Розмова відбулася за сприяння екс-президента Татарстану Мінтімера Шаймієва. Була досягнута домовленість продовжити переговори в разі необхідності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter