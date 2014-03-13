Заступник генсека НАТО зустрінеться з лідером кримських татар Джемільовим

Про це повідомляє РІА «Новости».

"Заступник генсека НАТО Олександр Вершбоу зустрінеться з лідером кримських татар, депутат парламенту (України) Мустафою Джемільовим в п'ятницю, 14 березня", - йдеться в комюніке.

Нагадаємо, 12 березня Джемілєв провів півгодинну телефонну розмову з Путіним у Москві. Розмова відбулася за сприяння екс-президента Татарстану Мінтімера Шаймієва. Була досягнута домовленість продовжити переговори в разі необхідності.