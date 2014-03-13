Заступник генсека НАТО зустрінеться з лідером кримських татар Джемільовим
20:40, 13 березня 2014Політика
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Заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу прийме в п'ятницю в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі екс-главу кримськотатарського Меджлісу Мустафу Джемілєва, вказується в прес-релізі НАТО.
Джемілєв зустрінеться із заступником глави НАТО / Reuters
Про це повідомляє РІА «Новости».
"Заступник генсека НАТО Олександр Вершбоу зустрінеться з лідером кримських татар, депутат парламенту (України) Мустафою Джемільовим в п'ятницю, 14 березня", - йдеться в комюніке.
Нагадаємо, 12 березня Джемілєв провів півгодинну телефонну розмову з Путіним у Москві. Розмова відбулася за сприяння екс-президента Татарстану Мінтімера Шаймієва. Була досягнута домовленість продовжити переговори в разі необхідності.
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