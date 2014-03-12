Путін розповів Джемілєву, коли в питанні Криму стоятиме крапка

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Джемілєв сказав українським журналістам за підсумками телефонної розмови з Путіним у Москві. Розмова пройшла за сприяння екс-президента Татарстану Мінтімера Шаймієва і тривала близько півгодини. Було досягнуто домовленість продовжити переговори у разі потреби.

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"Путін висловив думку, що остаточне рішення про те, що робитиме Росія, визначиться після того, як пройде референдум 16 березня", - сказав Джемілєв.

За його словами, він підкреслив у розмові з Путіним, що цей референдум точно не буде визнаний Україною й світовою спільнотою.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи є вірогідність того, що Крим не буде анексований, Джемільов сказав: "Він (Путін) такого не сказав. Він сказав, що рішення з тих питань, яких я торкнувся, - дотримання територіальної цілісності України - прийматимуться в залежності від того, якими будуть результати референдуму".