Оприлюднено список росіян, проти яких ЄС може запровадити санкції - ЗМІ

Серед потенційних кандидатів - чиновники, силовики, депутати, олігархи.

Про це повідомляє ТСН.

У мережі з'явився список потенційних кандидатів з Росії, проти яких Євросоюз може ввести персональні санкції через військові події у Криму.

Список в Facebook розмістив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, посилаючись на джерело в Брюсселі.

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У проект списку на санкції нібито вже включили главу Федеральної служби безпеки РФ Олександра Бортникова, радника президента РФ Сергія Глазьєва, секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева, міністра оборони РФ Сергія Шойгу, помічника президента РФ Владислава Суркова, командувача Чорноморським флотом РФ Олександра Витко. Також санкції можуть ввести проти голови Ради Федерацій РФ Валентини Матвієнко, голови комітету з іноземних справ Державної думи РФ Олексія Пушкова, заступника голови уряду РФ Дмитра Рогозіна, депутата Держдуми Володимира Жириновського, президента Чечні Рамзана Кадирова, лідера байкерів Олександра Залдостанова, генерального директора інформагентства "Росія сьогодні" Дмитра Кисельова.

Також розглядаються прізвища бізнес-партнерів Путіна. Серед них - голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер, президент компанії "Роснефть" Ігор Сечин, президент ВАТ "Російські залізниці" ("РЖД") Володимир Якунін. Чи значиться в цьому списку сам Володимир Путін, не відомо. Нагадаємо, євродепутати схвалили перші санкції проти Росії і погрожують покарати Кремль ще серйозніше.