Глазьєва нагородили за "повернення України"

У Росії вручили Національну премію "Людина року- 2013". Церемонія пройшла 28 листопада в храмі Христа Спасителя, повідомляє Українська правда на сайті Російського біографічного інституту.

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Серед лауреатів:

Президент Росії Володимир Путін - за зміцнення позицій Росії на міжнародній арені і винятковий внесок у врегулювання сирійського конфлікту,

Патріарх Кирил - за видатний внесок у зміцнення історичних культурних традицій.

А ось радник Путіна Сергій Глазьєв нагороджений за "сприяння поверненню України в єдиний економічний простір з Росією".

Премія "Людина року- 2013" заснована в 1993 році Російським біографічним інститутом та Інститутом економічних стратегій.

Глазьєв відомий своїми різкими заявами. 29 листопада він заявляв, що Україна не підпише угоду про асоціацію з ЄС, бо вона вигідна навіженим політикам.