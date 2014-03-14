Під час сутичок у Донецьку одна особа загинула, 28 - звернулися до медиків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації, станом на 8.00 14 березня після мітингу всього до лікарів звернулися 28 осіб, з них 2 особи вночі самі приїхали до нейрохірургічного відділення Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання (ДОКТМО).

На даний час у стаціонарах залишаються 4 особи: 1 в обласній травматології (травма ока), 3 - в нейрохірургії ДОКТМО (один з них прооперований і перебуває у тяжкому стані). Решта - в стані середнього ступеня тяжкості.

За даними обласного бюро судмедекспертизи, під час інциденту загинула одна особа, інших загиблих там немає.

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Як повідомляв УНІАН, 13 березня в Донецьку мітинг прихильників за єдину Україну, що проходив увечері на площі ім. Леніна, завершився нападом агресивно налаштованих проросійських активістів на своїх опонентів, одна особа загинула, близько 10 - постраждали.

Самоорганізувавшись через соціальні мережі, люди прийшли на 18.00 на мирну акцію з плакатами, з державними прапорами України.

Також на цю площу під прапором Росії підійшли проросійські активісти.

Міліція потрійним кордоном розділила учасників двох мітингів. Проросійські активісти поводилися дуже агресивно, постійно закидаючи своїх опонентів сирими курячими яйцями, димовими шашками, петардами і наповненими зеленкою гумовими виробами. Вони скандували «Росія!», «Беркут!», «Донбас – це Росія!» та ін.

Після закінчення мітингу міліція, яка по периметру охороняла учасників акції за єдину Україну, утворила коридор для того, щоб мітингувальники покинули площу із зворотного боку, ніж той, де перебували проросійські активісти.

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Але все одно періодично проросійські мітингувальники нападали на опонентів і в різних місцях виникала штовханина, яка переростала в бійки. Міліція для забезпечення безпеки посадила учасників мітингу за єдину Україну - членів самооборони акції в свої 4 автобуси, щоб вивезти з площі ім. Леніна, але їх оточили проросійські активісти. Деякі з них були озброєні палицями, газовими балончиками. Вони оточили автобуси, стали бити стекла і розпилювати газ, і з криками: «Беркут!», кидати петарди в салон. Правоохоронці оточили автобуси живим щитом, нікого не затримуючи. Також частина міліції імітувала відхід – їй вдалося захопити за собою проросійських активістів, які пішли за ними.

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Мітинг закінчився після 20.00. За даними медиків на 21.00 13 березня, в результаті зіткнень між учасниками двох мітингів на площі Леніна в Донецьку загинула одна людина, ще близько 10 осіб було доставлено до лікувально-профілактичних установ міста, але дані про кількість потерпілих уточнювалися.

Як стало відомо, загиблий – це активіст обласної парторганізації ВО «Свобода» Дмитро Чернявський.

Донецька обласна партійна організація ВО «Свобода» вимагає від голови Донецької ОДА Сергія Тарути оголосити траур за загиблим на мирному мітингу і звільнення начальників міліції.

Як заявив керівник Донецької облорганізації ВО «Свобода» Ігор Славгородський, «ми вимагаємо від голови обласної державної адміністрації: 1. Оголосити триденну жалобу у місті Донецьк і Донецькій області. 2. На час жалоби заборонити проведення будь-яких акцій у місті, 3. Провести службове розслідування і покарати винних міліціонерів, що своєю бездіяльністю привели до трагедії. 4. Оголосити про відставку керівників обласної, донецької міської та Ворошиловської районної в м. Донецьк міліції».