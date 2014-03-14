МЗС РФ закликає ОБСЄ направити спостерігачів на незаконний референдум до Криму
МЗС Російської Федерації, війська якої введено на територію Криму, закликає ОБСЄ направити спостерігачів на незаконний референдум на півострові 16 березня.
Про це йдеться в повідомленні департаменту інформації та преси МЗС РФ, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.
«МЗС Росії закликає керівництво ОБСЄ, держави-учасниці та БДІПЛ відмовитися від практики «подвійних стандартів» і позитивно розглянути запрошення влади Криму взяти участь у спостереженні за майбутнім референдумом, що відповідатиме основоположним принципам ОБСЄ й сприятиме деескалації ситуації в регіоні», - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що 10 березня ц.р. в ОБСЄ було передано запрошення офіційної кримської влади направити на референдум 16 березня спостерігачів із держав-учасниць Організації й по лінії Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ). Дане запрошення обгрунтовано спеціалізацією БДІПЛ, яке спостерігає за виборчими процесами на теренах ОБСЄ, включаючи референдуми й вибори місцевого рівня, а також допомагає в організації виборчих процесів у Косово і Афганістані, що є партнером ОБСЄ зі співпраці.
Окрім цього, в МЗС Росії викликала розчарування заява Діючого голови ОБСЄ, Президента Швейцарії Д.Буркхальтера від 11 березня ц.р. про те, що майбутній референдум у Криму «суперечить українській Конституції й має бути визнаний незаконним», через що головування «виключило можливість» спостереження ОБСЄ за його проведенням.Читайте такожРеферендум в Криму є незаконним - Голова ОБСЄ
«Російська сторона переконана, що кримський референдум є абсолютно легітимним і повною мірою відповідає волі народів Криму. Відповідно до Гельсінського Заключного акту РБСЄ 1975 року, «всі народи завжди мають право в умовах повної свободи визначати, коли і як вони бажають, свій внутрішній та зовнішній політичний статус без втручання ззовні», - стверджують у МЗС РФ.
Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.
При цьому в Криму з 27 лютого російські військовослужбовці блокують роботу військових частин, прикордонних постів, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.
За даними МЗС України, станом на 10 березня в Криму перебувають 18 тис. 780 російських військовослужбовців. Російськими військовослужбовцями заблоковано і виведено з ладу 40 із 56 об'єктів Державної прикордонної служби, захоплено 20 об'єктів і заблоковано 46 об'єктів державної інфраструктури. Зокрема, захоплено 4 військові частині і заблоковано 37.
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10 березня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс повідомив, що здійснюється перешкоджання на території півострова роботі представників ОБСЄ, журналістів із боку російських військовослужбовців і так званих підрозділів самооборони, продовжується блокування озброєними групами частин і підрозділів українських Збройних сил, Державної прикордонної служби, об'єктів ВМС України й облаштування позицій фортифікаційного характеру.
Парламент Криму 6 березня ухвалив рішення про приєднання автономії до Росії і виніс на референдум 16 березня два альтернативні питання: Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?
У ЦВК заявляють, що юридичної бази для проведення референдуму в Криму немає.
12 березня країни «Великої сімки», Європейська Рада і Європейська Комісія закликали Росію припинити підтримку референдуму в Криму.