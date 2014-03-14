МЗС РФ закликає ОБСЄ направити спостерігачів на незаконний референдум до Криму

Про це йдеться в повідомленні департаменту інформації та преси МЗС РФ, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

«МЗС Росії закликає керівництво ОБСЄ, держави-учасниці та БДІПЛ відмовитися від практики «подвійних стандартів» і позитивно розглянути запрошення влади Криму взяти участь у спостереженні за майбутнім референдумом, що відповідатиме основоположним принципам ОБСЄ й сприятиме деескалації ситуації в регіоні», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що 10 березня ц.р. в ОБСЄ було передано запрошення офіційної кримської влади направити на референдум 16 березня спостерігачів із держав-учасниць Організації й по лінії Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ). Дане запрошення обгрунтовано спеціалізацією БДІПЛ, яке спостерігає за виборчими процесами на теренах ОБСЄ, включаючи референдуми й вибори місцевого рівня, а також допомагає в організації виборчих процесів у Косово і Афганістані, що є партнером ОБСЄ зі співпраці.

Окрім цього, в МЗС Росії викликала розчарування заява Діючого голови ОБСЄ, Президента Швейцарії Д.Буркхальтера від 11 березня ц.р. про те, що майбутній референдум у Криму «суперечить українській Конституції й має бути визнаний незаконним», через що головування «виключило можливість» спостереження ОБСЄ за його проведенням.Читайте такожРеферендум в Криму є незаконним - Голова ОБСЄ

«Російська сторона переконана, що кримський референдум є абсолютно легітимним і повною мірою відповідає волі народів Криму. Відповідно до Гельсінського Заключного акту РБСЄ 1975 року, «всі народи завжди мають право в умовах повної свободи визначати, коли і як вони бажають, свій внутрішній та зовнішній політичний статус без втручання ззовні», - стверджують у МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому в Криму з 27 лютого російські військовослужбовці блокують роботу військових частин, прикордонних постів, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.

За даними МЗС України, станом на 10 березня в Криму перебувають 18 тис. 780 російських військовослужбовців. Російськими військовослужбовцями заблоковано і виведено з ладу 40 із 56 об'єктів Державної прикордонної служби, захоплено 20 об'єктів і заблоковано 46 об'єктів державної інфраструктури. Зокрема, захоплено 4 військові частині і заблоковано 37.

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10 березня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс повідомив, що здійснюється перешкоджання на території півострова роботі представників ОБСЄ, журналістів із боку російських військовослужбовців і так званих підрозділів самооборони, продовжується блокування озброєними групами частин і підрозділів українських Збройних сил, Державної прикордонної служби, об'єктів ВМС України й облаштування позицій фортифікаційного характеру.

Парламент Криму 6 березня ухвалив рішення про приєднання автономії до Росії і виніс на референдум 16 березня два альтернативні питання: Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

У ЦВК заявляють, що юридичної бази для проведення референдуму в Криму немає.

12 березня країни «Великої сімки», Європейська Рада і Європейська Комісія закликали Росію припинити підтримку референдуму в Криму.