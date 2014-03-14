Дипломати: арешт Фірташа може стати тим важелем, який здатний перевернути світ

На думку дипломатів, справа, яку Сполучені Штати розпочали проти Дмитра Фірташа, може мати ключове значення для захисту від посягань Російської Федерації щодо територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це йдеться в заяві благодійного фонду “Майдан закордонних справ” текст якої наведено нижче:

З одного боку, Дмитро Фірташ є громадянином України, законні права якого належить захищати закордоном консульській службі України. МЗС України зобов'язане пересвідчитись, що громадянин Фірташ має визначеного австрійським законодавством захисника, що при затриманні не були порушені його права, що умови його утримання відповідають стандартам, не принижують гідність і не становлять загрози для життя і здоров'я.

МЗС України повинно негайно вступити в контакт з органами правосуддя США та Австрііі з метою з'ясування суті висунутих проти громадянина Фірташа звинувачень.

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Після цього, з метою захисту інтересів громадянина України Д. Фірташа органи юстиції України повинні розпочати найтіснішу співпрацю зі своїми американськими та австрійськими колегами з тим, щоб базуючись на повній та правдивій інформації судові органи відповідних держав мали змогу винести об'єктивне рішення у цій справі.

З іншого боку, справа, яку Сполучені Штати розпочали проти Д. Фірташа може мати ключове значення для захисту від посягань Російської Федерації щодо територіальної цілісності та суверенітету України (оскільки Д. Фірташу можуть бути відомі подробиці фінансових оборудок керівництва Росії та "Газпрому" в Європі, які, не виключено, використовуються серед іншого для фінансування проведення операцій російських спецслужб закордоном).

Окрім цього, отримана від Д. Фірташа інформація може мати виняткове важливе значення для виявлення корупційних схем, які склалися в Україні впродовж останнього десятиліття. Це матиме ключове значення для демонтажу олігархічної системи управління Україною, реалістичної оцінки великого масиву українських політиків, в тому числі в контексті майбутніх президентських та парламентських виборів в Україні.

І останнє, Д. Фірташ може бути поінформованим або в деякій мірі навіть причетним до фінансування незаконних заходів української влади по придушенню нещодавніх масових протестів в Україні.

Закликаємо українські правоохоронні органи, органи юстиції, розвідувальні служби та Міністерство закордонних справ України з усією відповідальністю та серйозністю поставитися до цього питання.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронні органи Австрії за запитом ФБР США затримали у Відні Дмитра Фірташа. За інформацією Reuters, 48-річний бізнесмен був затриманий за висунутою органами США підозрою ”в хабарництві та злочинних намірах”.