Рада запобігла судовому оскарженню призначення виборів на 25 травня

Як передає кореспондент УНІАН, за цей документ (№4440), внесений народним депутатом від ”Батьківщини” Сергієм Соболєвим, проголосували 252 народних депутатів із 308, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом вносяться зміни до частини 6 статті 171-1 Кодексу, згідно з якими рішення Вищого адміністративного суду України щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції підлягає перегляду Верховним судом України за правилами, визначеними цим Кодексом (раніше - є остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку).

Стаття 171-1 Кодексу доповнюється новою частиною 7, згідно з якою рішення Вищого адміністративного суду України щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради, Президента України, Вищої ради юстиції набирає чинності після закінчення строку подання заяви про його перегляд Верховним судом України, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання заяви про перегляд Верховним судом України рішення Вищого адміністративного суду України з питань, передбачених цією статтею, якщо його не скасовано, набирає законної сили після набрання законної сили рішенням Верховного суду України за наслідками такого перегляду.

До частини 1 статті 236 Кодексу вносяться зміни, згідно з якими сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право подати заяву про перегляд судових рішень:

1) адміністративних судів в адміністративних справах після їх перегляду в касаційному порядку;

2) рішень Вищого адміністративного суду України з питань, передбачених статтею 171-1 цього Кодексу.