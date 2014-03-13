Верховна Рада обрала суддів КС і прийняла їх присягу

Верховна Рада обрала суддями Конституційного Суду України Станіслава Шевчука, Ігоря Сліденко, Миколи Мельника та Сергія Саса.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Лічильної комісії ВР Геннадій Зубко повідомив, що за Мельника проголосували 245 народних депутатів, проти - троє, за Саса - 257 проти - троє, за Сліденко - 239, проти - троє, Шевчука за - 244 проти - троє.

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За п'яту кандидатуру Володимира Стретовича - проголосували лише 203 народні депутати.

Зубко повідомив, що отримали бюлетені для голосування 268 народних депутатів, які взяли участь у голосуванні стільки ж - 268. За його словами, недійсним не визнаний жоден бюлетень.

Новообрані судді Конституційного суду України Станіслав Шевчук, Ігор Сліденко, Микола Мельник та Сергій Сас принесли присягу суддів у парламенті.

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Як передає кореспондент УНІАН, перед складенням присяги Сасом голова Верховної Ради Олександр Турчинов оголосив, що цей депутат написав заяву про дострокове припинення повноважень у зв'язку з призначенням на посаду судді КС.

Дострокове припинення повноважень Саса підтримали 227 народних депутатів з 289, зареєстрованих у сесійній залі.