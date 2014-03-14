Українські генерали закликають Путіна негайно вивести російські війська

Про це йдеться у зверненні, який підписали 15 генералів ЗСУ, переданому УНІАН Управлінням преси та інформації Міністерства оборони України.

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«Ми, ветерани Збройних Сил, багато років служили в одному строю з росіянами, разом брали участь у локалізації багатьох військових конфліктів, проливали кров в Афганській війні, багато наших предків покояться в одних братських могилах, вимушені заявити наступне. Введення підрозділів і частин ПДВ, спеціального призначення, механізованих військ, авіації, кораблів Збройних Сил РФ на територію Кримського півострова є відкритою агресією проти суверенної держави – України. Блокування, захоплення, роззброєння військових частин і кораблів Збройних Сил України, примушення до зради українських військовослужбовців може привести до непоправних наслідків», - наголошується в заяві.

За словами генералів, «український солдат поки що морально не готовий стріляти в російського солдата. При подальшій ескалації неправомірних дій російських військ у Криму ситуація може різко змінитися. Матері наших солдатів ніколи нам не пробачать, якщо проллється солдатська кров».

Автори звернення закликають Путіна зупинити агресію.

«Негайно виведіть російські війська з території України в місця постійної дислокації. Всі питання, які виникають, ще можна і потрібно вирішити політичним і дипломатичним шляхами», - йдеться у зверненні, який підписали: генерали армії України Радецкий; Кузьмук, Шкідченко, Кириченко, Свида, генерал-полковники Собков, Лопата, Затинайко, Шуляк, Біжан, Стеценко, Ткачов, Михайліченко, Руснак, Петрук.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ до України.

При цьому в Криму з 27 лютого російські військовослужбовці блокують роботу військових частин, прикордонних постів, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.

За даними МЗС України, станом на 10 березня в Криму перебуває 18 тис. 780 російських військовослужбовців. Російськими військовослужбовцями заблоковані і виведені з ладу 40 з 56 об'єктів Державної прикордонної служби, захоплено 20 об'єктів і заблоковано 46 об'єктів державної інфраструктури. Зокрема, захоплено 4 військових частини і заблоковано 37.