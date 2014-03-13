ЗСУ і досі контролюють повітряний простір Криму - Міноборони

Про це сьогодні заявив начальник Радіотехнічних військ Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Сергій Вишневський, повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

За словами офіцера, дислоковані у Криму військові частини радіотехнічних військ Повітряних сил на даний час заблоковані і не в змозі надавати інформацію в повному обсязі, проте це не засвідчує факту втрати контролю над повітряним простором автономії.

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«У Радіотехнічних військах Повітряних сил Збройних сил України є сили та засоби, що дозволяють контролювати весь повітряний простір над Автономною Республікою Крим та акваторією Чорного моря, а Командному центру Повітряних сил Збройних сил України – володіти інформацією щодо повітряної обстановки над територією півострова і, відповідно, контролювати рух усіх повітряних суден у повітряному просторі», – наголосив Вишневський.