Суд відпускає Фірташа під заставу в 125 млн євро і готує екстрадицію в США

Крім того, суд призначив йому заставу в 125 мільйонів євро і заборонив покидати Австрію на час слухань, повідомили РИА Новости в прес- службі суду.

«Справу про екстрадицію відкрито. З побоювань втечі призначено заставу в 125 мільйонів євро. Крім того, пан Фірташ не зможе покидати Австрію», - повідомив співробітник прес-служби суду Андреас Хаутц.

Хаутц пояснив, що в даний час Фірташ перебуває під арештом, але буде відпущений, якщо буде внесена застава. Хаутц не зміг сказати, скільки триватимуть слухання у справі про екстрадицію.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронні органи Австрії за запитом ФБР США затримали у Відні Дмитра Фірташа. За інформацією Reuters, 48-річний бізнесмен був затриманий за висунутими органами США підозрою в хабарництві і злочинні наміри”.

У свою чергу, в Group DF вважають, що затримання Дмитра Фірташа не пов'язано ні з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі та Америці.

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"Нам відомо, що дії правоохоронних органів Австрії щодо Дмитра Фірташа не пов'язані з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі та Америці, а стосується інвестиційного проекту 2006 року", - підкреслюється в повідомленні прес-служби групи.

Також в компанії відзначили, що впевнені: даний інцидент є непорозумінням і буде вирішено найближчим часом.