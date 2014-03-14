Турчинов зупинив дію "декларації про незалежність" Криму
21:12, 14 березня 2014Політика
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В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов своїм указом зупинив дію постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя".
Турчинов зупинив дію декларації сепаратистів
Про це УНІАН повідомили у прес-службі в.о.президента України.
“Відповідно до частини другої статті 137, статті 112 Конституції України постановляю зупинити дію Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 11 березня 2014 року № 1727-6/14 "Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя" як такої, що не відповідає Конституції та законам України», - йдеться у тексті Указу і зазначається, що він набирає чинності з дня опублікування.
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