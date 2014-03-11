Рада Криму прийняла "декларацію про незалежність"

Про це повідомляється на сайті ВР АР Крим .

Зокрема, Рада Криму посилається на рішення міжнародного суду ООН щодо Косова від 22 липня 2010 року, який визнав , що одностороннє проголошення незалежності частиною держави не порушує будь-які норми міжнародного права.

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"Якщо після прямого волевиявлення народів Криму, що відбудеться 16 березня 2014 року, буде прийнято рішення про входження Криму, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, до складу Росії, Крим після референдуму буде оголошено незалежною і суверенною державою з республіканською формою правління", - сказано в "декларації".

Після оголошення незалежності сепаратисти планують попросити включити Крим до складу Росії.

Текст Декларації

Декларація про незалежність Автономної Республіки Крим та м.Севастополя:

Ми, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської Ради, виходячи з положень Статуту Організації Об'єднаних Націй і цілого ряду інших міжнародних документів, які закріплюють право народів на самовизначення, а також беручи до уваги підтвердження міжнародним судом ООН щодо Косова від 22 липня 2010 року того факту, що одностороннє проголошення незалежності частиною держави не порушує будь-які норми міжнародного права, спільно приймаємо рішення:

1. У разі якщо внаслідок майбутнього 16 березня 2014 року прямого волевиявлення народів Криму буде прийнято рішення про входження Криму, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, у склад Росії, Крим після референдуму буде оголошений незалежною та суверенною державою з республіканської формою правління.

2. Республіка Крим буде демократичною, світською і багатонаціональною державою, яке зобов'язується підтримувати мир, міжнаціональну і міжконфесійну злагоду на своїй території.

3. Республіка Крим як незалежна і суверенна держава у разі відповідних результатів референдуму звернеться до Російської Федерації з пропозицією про прийняття Республіки Крим на основі відповідного міждержавного договору в склад Російської Федерації в якості нового суб'єкта Російської Федерації.

Декларація Затверджена Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим на позачерговому пленарному засіданні 11 березня 2014 року (підписана Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим Ст. Константиновим) та Постановою Севастопольського міської Ради на позачерговому пленарному засіданні 11 березня 2014 року (підписана Головою Севастопольської міської ради Ю. Дойниковим).